Yıldız oyuncudan Fenerbahçeye yeşil ışık! Ersun Yanalın onayı bekleniyor - Galeri - Fotomaç
17 Ocak 2019, Perşembe
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Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Ersun Yanal'ın onayı bekleniyor

Sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, transferde büyük düşünüyor.
17 Ocak 2019 Perşembe, 17:18:47
Yıldız oyuncudan Fenerbahçeye yeşil ışık! Ersun Yanalın onayı bekleniyor

Savunmayı Sadık Çiftpınar ile güçlendiren Fenerbahçe, orta saha için de önemli bir adım attı.

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Yıldız oyuncudan Fenerbahçeye yeşil ışık! Ersun Yanalın onayı bekleniyor

Sportif Direktör Damien Comolli, sezon başında İslam Slimani için yakın temas kurduğu Leicester City'li yöneticilerle bu kez Adrien Silva için görüştü.

Yıldız oyuncudan Fenerbahçeye yeşil ışık! Ersun Yanalın onayı bekleniyor

Portekizli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için İngiliz ekibi yeşil ışık yaktı.

Yıldız oyuncudan Fenerbahçeye yeşil ışık! Ersun Yanalın onayı bekleniyor

Comolli'nin 29 yaşındaki oyuncuyla yaptığı görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi.

Yıldız oyuncudan Fenerbahçeye yeşil ışık! Ersun Yanalın onayı bekleniyor

Ancak Portekizli oyuncu için son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek.

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