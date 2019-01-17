Yıldız oyuncudan Fenerbahçeye yeşil ışık! Ersun Yanalın onayı bekleniyor - Galeri - Fotomaç
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Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Ersun Yanal'ın onayı bekleniyor
Sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, transferde büyük düşünüyor.
17 Ocak 2019 Perşembe, 17:18:47
Savunmayı Sadık Çiftpınar ile güçlendiren Fenerbahçe, orta saha için de önemli bir adım attı.
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Sportif Direktör Damien Comolli, sezon başında İslam Slimani için yakın temas kurduğu Leicester City'li yöneticilerle bu kez Adrien Silva için görüştü.
Portekizli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için İngiliz ekibi yeşil ışık yaktı.
Comolli'nin 29 yaşındaki oyuncuyla yaptığı görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi.
Ancak Portekizli oyuncu için son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek.