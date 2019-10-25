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Yanal'dan taraftarı sevindiren hamle! Konyaspor maçı öncesi...
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-Lacivertlilerde hedef Denizlispor maçının ardından, Konyaspor'u da mağlup edip bir galibiyet serisi yakalamak. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, bu maç öncesinde taraftarların ısrarla vurguladığı konuyu antrenmanda denedi. Sarı-Lacivertlilere yıldız futbolcusundan ise kötü haber geldi. İşte Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler...
25 Ekim 2019 Cuma 14:43
Güncelleme: 26.10.2019 09:54
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Süper Lig'de 9. hafta oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan iyi haber gelirken, bir yıldız ismin ise Konyaspor maçında oynamayak olması camiada şok etkisi yarattı.
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Hasan Ali ile başlayan; Serdar, Tolgay, Moses, Isla ve Rodrigues'le devam eden sakatlık furyasının son isimleri Emre ile Max Kruse olmuştu.
NabilDirar da kasık fıtığı sebebiyle ameliyat masasına yatmıştı.
Emre kaburgasındaki kırığa rağmen takımı yalnız bırakmazken Kruse'nin ağrıları azaldı, Dirar da beklenenden önce düz koşulara başladı.
Bu arada Hasan Ali, Serdar, Moses ve takıma geç katılan Adil Rami de fiziki eksiklerini giderdi.