Volkan Demirel takıma böyle kızdı! 'Hepiniz uyuyorsunuz penaltı yok' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Volkan Demirel takıma böyle kızdı! "Hepiniz uyuyorsunuz penaltı yok"

Volkan Demirel takıma böyle kızdı! "Hepiniz uyuyorsunuz penaltı yok"

Fenerbahçe'nin ligde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından taraftarlar alınan istikrarsız sonuçlara isyan etti. Bu arada karşılaşmanın 78. dakikasında yardımcı antrenör Volkan Demirel'in sarı-lacivertli oyunculara sarf ettiği sözler ortaya çıktı. İşte detaylar...

22 Haziran 2020 Pazartesi 09:45
Volkan Demirel takıma böyle kızdı! Hepiniz uyuyorsunuz penaltı yok

Fenerbahçe, Süper Lig'de corona virüsü arası sonrası sahasında Kayserispor'u mağlup etmesine rağmen bu hafta Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi.

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Volkan Demirel takıma böyle kızdı! Hepiniz uyuyorsunuz penaltı yok

İstikrarsız sonuçlar alan sarı-lacivertli takım hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.

Volkan Demirel takıma böyle kızdı! Hepiniz uyuyorsunuz penaltı yok

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, teknik direktör Tahir Karapınar ve yardımcı antrenör Volkan Demirel idaresinde giden Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar taraftarlar bazında büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Volkan Demirel takıma böyle kızdı! Hepiniz uyuyorsunuz penaltı yok

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede dikkat çeken anlar yaşandı. Bunlardan biri de sarı-lacivertli takım aleyhine çalınan penaltı kararıydı.

Volkan Demirel takıma böyle kızdı! Hepiniz uyuyorsunuz penaltı yok

Maçın 78. dakikasında verilen penaltı kararı, lisansı olmadığı için karşılaşmayı tribünde izlemek zorunda olan antrenör Volkan Demirel'i çıldırttı...

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