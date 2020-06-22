Volkan Demirel takıma böyle kızdı! "Hepiniz uyuyorsunuz penaltı yok"

Fenerbahçe'nin ligde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından taraftarlar alınan istikrarsız sonuçlara isyan etti. Bu arada karşılaşmanın 78. dakikasında yardımcı antrenör Volkan Demirel'in sarı-lacivertli oyunculara sarf ettiği sözler ortaya çıktı. İşte detaylar...