Valbuena ile yollar ayrılıyor - Galeri - Fotomaç
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Valbuena ile yollar ayrılıyor

    18 Ağustos 2018 Cumartesi, 11:57:51 Güncelleme: 12:04:32
    Valbuena ile yollar ayrılıyor
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    Valbuena ile yollar ayrılıyor

    Fenerbahçe'nin Lyon'dan büyük umutlarla aldığı Mathieu Valbuena geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde teknik direktör Aykut Kocaman tarafından 'hamle oyuncusu' olarak kullanılmıştı. Kocaman bu kararıyla eleştiri de almıştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Valbuena ile yollar ayrılıyor
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    Valbuena ile yollar ayrılıyor

    Phillip Cocu, Fransız yıldızı direkt 11'de oynatıyor ancak Valbuena performansıyla şu ana kadar ne hocasını ne de camiayı mutlu edebilmiş değil.

    Valbuena ile yollar ayrılıyor
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    Valbuena ile yollar ayrılıyor

    Sabah'ın haberine göre stoper ve 8 numara transferi için kaynak arayan sarı-lacivertli yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde Valbuena'yı satabileceği dahi konuşuluyor.

    Valbuena ile yollar ayrılıyor
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    Valbuena ile yollar ayrılıyor

    33 yaşındaki kanat oyuncusunun bölgesinde Ferdi, Nabil Dirar, Alper Potuk, Andre Ayew, Aatıf gibi forma giyebilecek birçok alternatif isim yer alıyor.

    Valbuena ile yollar ayrılıyor
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    Valbuena ile yollar ayrılıyor

    Valbuena geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 40 maça çıkarken 8 gol atıp 16 asist yapma başarısı göstermişti.

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