18 Ağustos 2018 Cumartesi, 11:57:51
Güncelleme: 12:04:32
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Valbuena ile yollar ayrılıyor
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Fenerbahçe'nin Lyon'dan büyük umutlarla aldığı Mathieu Valbuena geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde teknik direktör Aykut Kocaman tarafından 'hamle oyuncusu' olarak kullanılmıştı. Kocaman bu kararıyla eleştiri de almıştı.
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Valbuena ile yollar ayrılıyor
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Phillip Cocu, Fransız yıldızı direkt 11'de oynatıyor ancak Valbuena performansıyla şu ana kadar ne hocasını ne de camiayı mutlu edebilmiş değil.
Valbuena ile yollar ayrılıyor
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Sabah'ın haberine göre stoper ve 8 numara transferi için kaynak arayan sarı-lacivertli yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde Valbuena'yı satabileceği dahi konuşuluyor.
Valbuena ile yollar ayrılıyor
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33 yaşındaki kanat oyuncusunun bölgesinde Ferdi, Nabil Dirar, Alper Potuk, Andre Ayew, Aatıf gibi forma giyebilecek birçok alternatif isim yer alıyor.
Valbuena ile yollar ayrılıyor
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Valbuena geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 40 maça çıkarken 8 gol atıp 16 asist yapma başarısı göstermişti.