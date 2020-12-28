Galeri Fenerbahçe Usta yazardan o isme övgü! "Fenerbahçe yeni bir lider kazanıyor"

Usta yazardan o isme övgü! "Fenerbahçe yeni bir lider kazanıyor"

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçının yankıları bu hafta da sürdü. Sarı-lacivertlilerin 4-1 kazandığı karşılaşmada verilen hakem kararları oldukça tartışılmış hatta Rafael'e çıkan kırmızı kartın cezası geri alınmıştı. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Gürcan Bilgiç, köşesinde bu karşılaşmayı ve sonrasında verilen kararların etkisini yorumladı. Bilgiç ayrıca Fenerbahçeli bir futbolcuya da büyük övgülerde bulundu. İşte o yazı...

Usta yazardan o isme övgü! "Fenerbahçe yeni bir lider kazanıyor"

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