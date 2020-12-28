GaleriFenerbahçeUsta yazardan o isme övgü! "Fenerbahçe yeni bir lider kazanıyor"
Usta yazardan o isme övgü! "Fenerbahçe yeni bir lider kazanıyor"
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçının yankıları bu hafta da sürdü. Sarı-lacivertlilerin 4-1 kazandığı karşılaşmada verilen hakem kararları oldukça tartışılmış hatta Rafael'e çıkan kırmızı kartın cezası geri alınmıştı. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Gürcan Bilgiç, köşesinde bu karşılaşmayı ve sonrasında verilen kararların etkisini yorumladı. Bilgiç ayrıca Fenerbahçeli bir futbolcuya da büyük övgülerde bulundu. İşte o yazı...
28 Aralık 2020 Pazartesi 10:33, Güncelleme 28.12.2020 10:37
Usta yazardan o isme övgü! "Fenerbahçe yeni bir lider kazanıyor"