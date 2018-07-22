Stadı terkeden Ozan Tufana Cocudan çağrı!

Dün oynanan Feyenoord maçından sonra stadı terk eden Ozan Tufan'ı, Cocu stada geri getirtti
22 Temmuz 2018 Pazar, 12:29:01
Güncelleme: 12:31:52
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Stadı terkeden Ozan Tufan'a Cocu'dan çağrı!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, geçen sezon kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı hazırlık maçlarında oynatırken Feyenoord maçı sonrası çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Stadı terkeden Ozan Tufan'a Cocu'dan çağrı!
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Önceki 3 hazırlık maçında oynayan ancak 3-3 biten Feyenoord maçında forma şansı bulamayan Ozan Tufan, maçın ardından stadı terk etmişti.
Stadı terkeden Ozan Tufan'a Cocu'dan çağrı!
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Ancak tam bu sırada Phillip Cocu'dan Ozan Tufan'a çağrı geldi. Mücadele sonrasında takımla bir toplantı yapmak isteyen Cocu, Ozan Tufan'ın oyuncu grubu arasında olmadığını gördükten sonra oyuncuyu toplantıya çağırdı.
Stadı terkeden Ozan Tufan'a Cocu'dan çağrı!
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Ozan Tufan, güvenlik güçlerinin de uyarısıyla stada tekrar geldi ve toplantıya katıldı.
Stadı terkeden Ozan Tufan'a Cocu'dan çağrı!
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Alınan bilgilere göre milli futbolcunun toplantı olduğundan haberi olmadığı belirtiliyor.
Stadı terkeden Ozan Tufan'a Cocu'dan çağrı!
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Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İstanbulspor, Lozan ve Fulham maçlarında 117 dakika forma şansı bulmuş ve 1 gol atmıştı. (FutbolArena)