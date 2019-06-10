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Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'ye sürpriz forvet! Resmen istediler... Transfer haberleri...
Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Max Kruse'ye de 2+1 yıllık kontrat teklif etti. Alman golcüden yanıt bekleyen sarı-lacivertler, yine aynı mevkii için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar:
10 Haziran 2019 Pazartesi 10:03
Güncelleme: 10.06.2019 10:04
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Transfer çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Fenerbahçe, geride bıraktığı kötü sezonu unutturmak için son sürat çalışıyor.
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Özellikle de transferde ince eleyip sık dokuyan sarı lacivertliler, neredeyse takımı sil baştan yenileyerek yeni sezona bomba gibi girmek istiyor.
İlk iş olarak yıllık maliyeti yüksek olan isimlerle yollarını tek tek ayırmaya başlayan Kanarya, Finansal Fair Play konusuna çok dikkat ediyor.
Bu kapsamda transfer raporu oluşturan teknik direktör Yanal ve ekibi, maliyeti uygun ve yüksek verim alacağı isimlerden oluşan bir liste hazırladı.
Sportif Direktör Comolli de Yanal'ın isteği doğrultusunda harekete geçti ve sürpriz bir hamle yaptı.