Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'ye sürpriz forvet! Resmen istediler... Transfer haberleri...

Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Max Kruse'ye de 2+1 yıllık kontrat teklif etti. Alman golcüden yanıt bekleyen sarı-lacivertler, yine aynı mevkii için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar: