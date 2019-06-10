Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'ye sürpriz forvet! Resmen istediler... Transfer haberleri... - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'ye sürpriz forvet! Resmen istediler... Transfer haberleri...

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'ye sürpriz forvet! Resmen istediler... Transfer haberleri...

Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Max Kruse'ye de 2+1 yıllık kontrat teklif etti. Alman golcüden yanıt bekleyen sarı-lacivertler, yine aynı mevkii için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar:

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:03 Güncelleme: 10.06.2019 10:04
Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'ye sürpriz forvet! Resmen istediler... Transfer haberleri...

Transfer çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Fenerbahçe, geride bıraktığı kötü sezonu unutturmak için son sürat çalışıyor.

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Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'ye sürpriz forvet! Resmen istediler... Transfer haberleri...

Özellikle de transferde ince eleyip sık dokuyan sarı lacivertliler, neredeyse takımı sil baştan yenileyerek yeni sezona bomba gibi girmek istiyor.

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'ye sürpriz forvet! Resmen istediler... Transfer haberleri...

İlk iş olarak yıllık maliyeti yüksek olan isimlerle yollarını tek tek ayırmaya başlayan Kanarya, Finansal Fair Play konusuna çok dikkat ediyor.

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'ye sürpriz forvet! Resmen istediler... Transfer haberleri...

Bu kapsamda transfer raporu oluşturan teknik direktör Yanal ve ekibi, maliyeti uygun ve yüksek verim alacağı isimlerden oluşan bir liste hazırladı.

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'ye sürpriz forvet! Resmen istediler... Transfer haberleri...

Sportif Direktör Comolli de Yanal'ın isteği doğrultusunda harekete geçti ve sürpriz bir hamle yaptı.

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