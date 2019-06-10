Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonu geçiren Fenerbahçe, ligin bitmesiyle beraber adeta bir temizlik operasyonu başlattı. İlk olarak kiralık yıldızlarını gönderen Kanarya, daha sonra sözleşmeleri sona eren Valbuena, Neustadter ve Soldado ile yollarını ayırmıştı. Bu isimlerden Soldado gelecek sezon Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin formasını terletebilir.
10 Haziran 2019 Pazartesi 10:47
Güncelleme: 10.06.2019 10:47
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Spor Toto Süper Lig'i altıncı sırada bitiren Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezon performansını geride bıraktı.
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Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Kanarya, son haftalarda üst üste aldığı 4 galibiyetle ligde 6. sıraya tırmandı.
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle birlikte birçok yıldızıyla yollarını ayırdı.
Sarı-Lacivertliler ilk olarak kiralık yıldızlarıyla yolları ayırdı.
Performans alınamayan Slimani, Benzia ve Ayew takımlarına geri döndü.