Soldado ezeli rakibe gidiyor! İşte yapılan teklif - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Soldado ezeli rakibe gidiyor! İşte yapılan teklif

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonu geçiren Fenerbahçe, ligin bitmesiyle beraber adeta bir temizlik operasyonu başlattı. İlk olarak kiralık yıldızlarını gönderen Kanarya, daha sonra sözleşmeleri sona eren Valbuena, Neustadter ve Soldado ile yollarını ayırmıştı. Bu isimlerden Soldado gelecek sezon Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin formasını terletebilir.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:47 Güncelleme: 10.06.2019 10:47
Soldado ezeli rakibe gidiyor! İşte yapılan teklif

Spor Toto Süper Lig'i altıncı sırada bitiren Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezon performansını geride bıraktı.

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Soldado ezeli rakibe gidiyor! İşte yapılan teklif

Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Kanarya, son haftalarda üst üste aldığı 4 galibiyetle ligde 6. sıraya tırmandı.

Soldado ezeli rakibe gidiyor! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle birlikte birçok yıldızıyla yollarını ayırdı.

Soldado ezeli rakibe gidiyor! İşte yapılan teklif

Sarı-Lacivertliler ilk olarak kiralık yıldızlarıyla yolları ayırdı.

Soldado ezeli rakibe gidiyor! İşte yapılan teklif

Performans alınamayan Slimani, Benzia ve Ayew takımlarına geri döndü.

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