Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonu geçiren Fenerbahçe, ligin bitmesiyle beraber adeta bir temizlik operasyonu başlattı. İlk olarak kiralık yıldızlarını gönderen Kanarya, daha sonra sözleşmeleri sona eren Valbuena, Neustadter ve Soldado ile yollarını ayırmıştı. Bu isimlerden Soldado gelecek sezon Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin formasını terletebilir.