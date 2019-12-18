Şok gerçek: Fenerbahçe dibe vurdu! 600 milyonluk fiyasko ve limit aşımı...

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç döneminde futbola çok ciddi yatırım yapılmış olmasına rağmen bunun karşılığı bir türlü alınamıyor. Ali Koç göreve geldikten sonra, 2018-19'da bonservis ve yıllık ücretler için 355 milyon TL harcadı... Bu sezon da yeni transferler için 245 milyon TL kasadan çıktı. Ama bir türlü hedeflenen başarı yakalanamadı. Peki, Fenerbahçe'de neler oldu ve oluyor? İşte ayrıntılar...