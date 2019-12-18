Şok gerçek: Fenerbahçe dibe vurdu! 600 milyonluk fiyasko ve limit aşımı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Şok gerçek: Fenerbahçe dibe vurdu! 600 milyonluk fiyasko ve limit aşımı...

Şok gerçek: Fenerbahçe dibe vurdu! 600 milyonluk fiyasko ve limit aşımı...

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç döneminde futbola çok ciddi yatırım yapılmış olmasına rağmen bunun karşılığı bir türlü alınamıyor. Ali Koç göreve geldikten sonra, 2018-19'da bonservis ve yıllık ücretler için 355 milyon TL harcadı... Bu sezon da yeni transferler için 245 milyon TL kasadan çıktı. Ama bir türlü hedeflenen başarı yakalanamadı. Peki, Fenerbahçe'de neler oldu ve oluyor? İşte ayrıntılar...

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:24 Güncelleme: 18.12.2019 16:31
Şok gerçek: Fenerbahçe dibe vurdu! 600 milyonluk fiyasko ve limit aşımı...

Fenerbahçe'nin mali tablosundaki rakamlar camiayı düşündürüyor...

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Şok gerçek: Fenerbahçe dibe vurdu! 600 milyonluk fiyasko ve limit aşımı...

Sarı lacivertlilerde atılan taş, ürkütülen kurbağaya değmedi!

Şok gerçek: Fenerbahçe dibe vurdu! 600 milyonluk fiyasko ve limit aşımı...

Yatırımların karşılığı alınamazken son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan 'Harcama limiti' de çoktan aşılmış durumda...

Şok gerçek: Fenerbahçe dibe vurdu! 600 milyonluk fiyasko ve limit aşımı...

İşte Fenerbahçe'deki son görüntü ve korkutan gelişmenin ayrıntıları...

Şok gerçek: Fenerbahçe dibe vurdu! 600 milyonluk fiyasko ve limit aşımı...

Geçtiğimiz sezon 355, bu sezon ise 245 milyon TL olmak üzere 600 milyon TL transfere harcandı.

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