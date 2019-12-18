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Şok gerçek: Fenerbahçe dibe vurdu! 600 milyonluk fiyasko ve limit aşımı...
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç döneminde futbola çok ciddi yatırım yapılmış olmasına rağmen bunun karşılığı bir türlü alınamıyor. Ali Koç göreve geldikten sonra, 2018-19'da bonservis ve yıllık ücretler için 355 milyon TL harcadı... Bu sezon da yeni transferler için 245 milyon TL kasadan çıktı. Ama bir türlü hedeflenen başarı yakalanamadı. Peki, Fenerbahçe'de neler oldu ve oluyor? İşte ayrıntılar...
18 Aralık 2019 Çarşamba 16:24
Güncelleme: 18.12.2019 16:31
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Yatırımların karşılığı alınamazken son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan 'Harcama limiti' de çoktan aşılmış durumda...
İşte Fenerbahçe'deki son görüntü ve korkutan gelişmenin ayrıntıları...
Geçtiğimiz sezon 355, bu sezon ise 245 milyon TL olmak üzere 600 milyon TL transfere harcandı.