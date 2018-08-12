Rakamlarla Fenerbahçe! - Galeri - Fotomaç
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Rakamlarla Fenerbahçe!

    Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u mağlup ederken ligdeki inanılmaz serisini devam ettirdi.
    12 Ağustos 2018 Pazar, 10:03:09 Güncelleme: 10:06:37
    Rakamlarla Fenerbahçe!
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    Rakamlarla Fenerbahçe!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u 2-1 ile geçerken ligdeki inanılmaz serisini de sürdürmüş oldu.

    İşte Fenerbahçe-Bursaspor maçının öne çıkan istatistikleri;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Rakamlarla Fenerbahçe!
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    Rakamlarla Fenerbahçe!

    2018/19 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe kalesine gelen ilk isabetli şut gol oldu.

    Rakamlarla Fenerbahçe!
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    Rakamlarla Fenerbahçe!

    Giuliano, Süper Lig'de forma giydiği son beş maçta altı gole katkıda bulundu (iki gol ve dört asist).

    Rakamlarla Fenerbahçe!
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    • 8
    Rakamlarla Fenerbahçe!

    Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısında kaleyi bulan ilk iki şutu gol oldu.

    Rakamlarla Fenerbahçe!
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    Rakamlarla Fenerbahçe!

    Fenerbahçe Süper Lig'deki son dokuz maçını kazandı; geçtiğimiz sezon da ligde yer alan takımlar arasında hala devam eden en uzun galibiyet serisi sarı lacivertlilere ait.

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