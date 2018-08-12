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Rakamlarla Fenerbahçe!
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u mağlup ederken ligdeki inanılmaz serisini devam ettirdi.
12 Ağustos 2018 Pazar, 10:03:09
Güncelleme: 10:06:37
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u 2-1 ile geçerken ligdeki inanılmaz serisini de sürdürmüş oldu.
İşte Fenerbahçe-Bursaspor maçının öne çıkan istatistikleri;
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2018/19 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe kalesine gelen ilk isabetli şut gol oldu.
Giuliano, Süper Lig'de forma giydiği son beş maçta altı gole katkıda bulundu (iki gol ve dört asist).
Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısında kaleyi bulan ilk iki şutu gol oldu.
Fenerbahçe Süper Lig'deki son dokuz maçını kazandı; geçtiğimiz sezon da ligde yer alan takımlar arasında hala devam eden en uzun galibiyet serisi sarı lacivertlilere ait.