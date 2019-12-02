Napoli'den son dakika kararı! Callejon Fenerbahçe'ye... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Napoli'den son dakika kararı! Callejon Fenerbahçe'ye...

Ara transfer dönemi yaklaşıyor ve takımların adeta kabuk değiştireceği tarih yaklaştıkça da sıcak gelişmeler artıyor... Süper Lig'de de durum aynı ve transfer gündemi bir hayli yoğun olan Fenerbahçe'de de hareketli günler var... Teknik direktör Ersun Yanal, 3 isimle yolların ayrılmasını isterken kadroya katılması istenilen isimlerin yer aldığı liste de belli olmaya başladı. Bu kapsamda Napoli forması giyen Jose Callejon ile son dakika gelişmesi yaşanıyor... İşte İtalyan kulübünde yaşananlar, resmi temas, görüşme detayları ve transfer ayrıntıları...

2 Aralık 2019 Pazartesi 13:29 Güncelleme: 02.12.2019 13:38
Napoli'den son dakika kararı! Callejon Fenerbahçe'ye...

Ara transfer dönemi öncesi kulüplerle ve oyuncularla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

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Napoli'den son dakika kararı! Callejon Fenerbahçe'ye...

Napoli'de sular kaynamaya başladı... Yönetime başkaldıran futbolculara ceza kesilmişti.

Napoli'den son dakika kararı! Callejon Fenerbahçe'ye...

Futbolcuların yönetime başkaldırmaları sonrası kulüp başkanı De Laurentiis ağır yaptırımları yürürlüğe koymuştu.

Napoli'den son dakika kararı! Callejon Fenerbahçe'ye...

Futbolcuların ekim ayı maaşları askıya alınmış ve maaşlarında da yüzde 25 oranında azaltıma gidilmişti.

Napoli'den son dakika kararı! Callejon Fenerbahçe'ye...

Ayrıca tüm futbolcuların yaptırıma tutulduğu ekipte, toplamda 2.5 milyon euroluk da para cezası kesilmişti.

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