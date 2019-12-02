Napoli'den son dakika kararı! Callejon Fenerbahçe'ye...
Ara transfer dönemi yaklaşıyor ve takımların adeta kabuk değiştireceği tarih yaklaştıkça da sıcak gelişmeler artıyor... Süper Lig'de de durum aynı ve transfer gündemi bir hayli yoğun olan Fenerbahçe'de de hareketli günler var... Teknik direktör Ersun Yanal, 3 isimle yolların ayrılmasını isterken kadroya katılması istenilen isimlerin yer aldığı liste de belli olmaya başladı. Bu kapsamda Napoli forması giyen Jose Callejon ile son dakika gelişmesi yaşanıyor... İşte İtalyan kulübünde yaşananlar, resmi temas, görüşme detayları ve transfer ayrıntıları...
2 Aralık 2019 Pazartesi 13:29
Güncelleme: 02.12.2019 13:38
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Ara transfer dönemi öncesi kulüplerle ve oyuncularla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...
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Napoli'de sular kaynamaya başladı... Yönetime başkaldıran futbolculara ceza kesilmişti.
Futbolcuların yönetime başkaldırmaları sonrası kulüp başkanı De Laurentiis ağır yaptırımları yürürlüğe koymuştu.
Futbolcuların ekim ayı maaşları askıya alınmış ve maaşlarında da yüzde 25 oranında azaltıma gidilmişti.
Ayrıca tüm futbolcuların yaptırıma tutulduğu ekipte, toplamda 2.5 milyon euroluk da para cezası kesilmişti.