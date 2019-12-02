Ara transfer dönemi yaklaşıyor ve takımların adeta kabuk değiştireceği tarih yaklaştıkça da sıcak gelişmeler artıyor... Süper Lig'de de durum aynı ve transfer gündemi bir hayli yoğun olan Fenerbahçe'de de hareketli günler var... Teknik direktör Ersun Yanal, 3 isimle yolların ayrılmasını isterken kadroya katılması istenilen isimlerin yer aldığı liste de belli olmaya başladı. Bu kapsamda Napoli forması giyen Jose Callejon ile son dakika gelişmesi yaşanıyor... İşte İtalyan kulübünde yaşananlar, resmi temas, görüşme detayları ve transfer ayrıntıları...