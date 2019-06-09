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Milli maçın ardından flaş iddia! Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılıyor
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, bu transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurarak taraftarına geçen sezonu unutturmak istiyor. Bu doğrultuda takviye çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık yolda... Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin ayakta kalan isimlerinden olan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni sezonda takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...
9 Haziran 2019 Pazar 11:45
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Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer için atağa kalktı.
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Tarihinin en kötü lig performanslarından birini gösteren sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle zirveye oynayacak bir kadro kurmak istiyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, seon başında yaptığı transfer hatalarını tekrarlamak istemiyor.
Emre Belözoğlu ve Ljubomir Fejsa transferlerini bitirdiği iddia edilen sarı-lacivertliler, transferde hareketli günler yaşıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminden son gelişmeler...
BEN ARFA FENERBAHÇE'YE YAKIN
Hatem Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu konuşuluyor.