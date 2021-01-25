Galeri Fenerbahçe Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Rakip: Galatasaray

Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Rakip: Galatasaray

Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü, kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarına var gücüyle devam ederken, İspanyol basını sürpriz bir iddiayı ortaya attı. Fenerbahçe, son olarak Mesut Özil'i kadrosuna dahil etmiş ve Avrupa'da adını yeniden duyurarak büyük bir sükse yapmıştı. Sarı lacivertliler Mesut'un ardından, Galatasaray ile beraber bir dünya yıldızı için kıyasıya yarışa girdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Rakip: Galatasaray

Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Rakip: Galatasaray

Fenerbahçe, Süper Lig 2020-21 sezonu devre arasında bir rüyayı gerçekleştirmiş ve Arsenal'in dünyaca ünlü oyun kurucusu Mesut Özil'i transfer etmişti.

Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Rakip: Galatasaray

Bununla beraber Kanarya, Mesut sayesinde dünya basınına manşet olarak adeta 'transfer şovuna' imza atmıştı.

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Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Rakip: Galatasaray

TFF'nin açıkladığı transfer limiti doğrultusunda hareket eden Galatasaray da, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bu hususta altında kalmak istemiyor.

Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Rakip: Galatasaray

İspanyol basınının konu ile ilgili yazdığı habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcunun peşine düştü. Ancak oyuncunun, sarı lacivertlilere daha yakın olduğu kaydedildi.

Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Rakip: Galatasaray

İSTANBUL'UN İKİ DEVİ DE MKHITARYAN'I İSTİYOR!
Fichajes, yazdığı haberde, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu Henrikh Mkhitaryan ile görüşmelere başladığını ifade etti.

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