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Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Rakip: Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü, kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarına var gücüyle devam ederken, İspanyol basını sürpriz bir iddiayı ortaya attı. Fenerbahçe, son olarak Mesut Özil'i kadrosuna dahil etmiş ve Avrupa'da adını yeniden duyurarak büyük bir sükse yapmıştı. Sarı lacivertliler Mesut'un ardından, Galatasaray ile beraber bir dünya yıldızı için kıyasıya yarışa girdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Ocak 2021 Pazartesi 09:54, Güncelleme 25.01.2021 10:17
Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Rakip: Galatasaray