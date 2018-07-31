Menajerler Eliaquim Mangalayı Fenerbahçeye teklif etti - Galeri - Fotomaç
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti

    31 Temmuz 2018 Salı, 01:28:24 Güncelleme: 01:28:29
    Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
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    Menajerler Eliaquim Mangalayı Fenerbahçeye teklif etti

    Başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinde stoper arayan Fenerbahçe'de çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
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    • 6
    Menajerler Eliaquim Mangalayı Fenerbahçeye teklif etti

    KADRO DIŞI!

    Manchester City'de gözden çıkarılan Eliaquim Mangala menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi.

    Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
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    • 6
    Menajerler Eliaquim Mangalayı Fenerbahçeye teklif etti

    Pep Guardiola tarafından ABD kampına götürülmeyen Fransız stoper geçtiğimiz sezon Everton'da kiralık olarak forma giydi.

    Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
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    • 6
    Menajerler Eliaquim Mangalayı Fenerbahçeye teklif etti

    Ancak Ada basınına göre İngiliz kulübü, 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Mangala'yı artık kiralamak istemiyor.

    Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
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    • 6
    Menajerler Eliaquim Mangalayı Fenerbahçeye teklif etti

    UEFA anlaşması nedeniyle sadece kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe'nin M.City ile görüşme yapması bekleniyor.

    Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
    • 6
    • 6
    Menajerler Eliaquim Mangalayı Fenerbahçeye teklif etti

    DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

    Geçen sezon Everton'da kiralık oynayan Mangala daha önce de Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti.

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