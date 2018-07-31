Menajerler Eliaquim Mangalayı Fenerbahçeye teklif etti - Galeri - Fotomaç
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Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
31 Temmuz 2018 Salı, 01:28:24
Güncelleme: 01:28:29
Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
Başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinde stoper arayan Fenerbahçe'de çok sürpriz bir gelişme yaşandı.
Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
KADRO DIŞI!
Manchester City'de gözden çıkarılan Eliaquim Mangala menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi.
Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
Pep Guardiola tarafından ABD kampına götürülmeyen Fransız stoper geçtiğimiz sezon Everton'da kiralık olarak forma giydi.
Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
Ancak Ada basınına göre İngiliz kulübü, 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Mangala'yı artık kiralamak istemiyor.
Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
UEFA anlaşması nedeniyle sadece kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe'nin M.City ile görüşme yapması bekleniyor.
Menajerler Eliaquim Mangala'yı Fenerbahçe'ye teklif etti
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ
Geçen sezon Everton'da kiralık oynayan Mangala daha önce de Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti.
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