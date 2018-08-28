Marco Fabian gerçeği! Comolli... - Galeri - Fotomaç
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Marco Fabian gerçeği! Comolli...
Fenerbahçe, herkesin imza töreni beklediği Marco Fabian'dan vazgeçti. İşte Marco Fabian gerçeği! 45 dakikalık o toplantı ve başka transfer...
28 Ağustos 2018 Salı, 08:46:09
Güncelleme: 08:50:39
Marco Fabian gerçeği! Comolli...
Fenerbahçe'de Marco Fabian defteri açılmadan kapandı. Sarı lacıvertliler, imza atmak üzere İstanbul'a gelen Meksikalı on numaradan vazgeçti.
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Marco Fabian gerçeği! Comolli...
Bu transferin gerçekleşmemesinin nedeni de Göztepe yenilgisi oldu. Fenerbahçe, İzmir'de 1-0 kaybedince teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damian Comolli, acil bir toplantı yaptı.
Marco Fabian gerçeği! Comolli...
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 45 dakika süren görüşmede "Bize çok daha iyi bir orta saha oyuncusu lazım. Marco Fabian bizim beklentilerimizi karşılamaz" görüşü üzerinde birleşti.
Marco Fabian gerçeği! Comolli...
Oyuncunun sağlık kontrollerinde sıkıntılar tespit edilmesi de transferden vazgeçilmesinde etken oldu.
Marco Fabian gerçeği! Comolli...
Kulüp de yaptığı yazılı açıklamada da görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyurdu. Cocu ve Comolli'nin Bornova'daki toplantısında bu hafta içinde gelecek ve gidecek oyuncular da belirlendi.