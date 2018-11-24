Koemandan vur emri!

Koeman'dan vur emri!

Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon hiç oynamayan Esteban'ın konsantrasyon sorunu yaşayabileceğini söyledi. Erwin Koeman "Korkmadan şut atın. Karşısında maç ritmi olmayan kaleci var" dedi.

24 Kasım 2018 Cumartesi, 00:23:26 Güncelleme: 07:50:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





