Koemandan vur emri! - Galeri - Fotomaç
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Koeman'dan vur emri!
Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon hiç oynamayan Esteban'ın konsantrasyon sorunu yaşayabileceğini söyledi. Erwin Koeman "Korkmadan şut atın. Karşısında maç ritmi olmayan kaleci var" dedi.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 00:23:26
Güncelleme: 07:50:51
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Erwin Koeman da oyuncularını bu maça eksiksiz şekilde hazırlıyor.
Hollandalı çalıştırıcı rakibin artı ve eksi taraflarını oyuncularına aktardı.
Trabzonspor'un kalecisi Onur Kıvrak'ın kadro dışı olması Koeman'ın iştahını artırdı.
Kalecilerin maç ritminin önemli olduğunu savunan Hollandalı çalıştırıcı öğrencilerine "Esteban bu sezon hiç oynamadı. Konsantrasyon sorunu yaşayabilir. Korkmadan şut atın." emrini verdi.