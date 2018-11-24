Koemandan vur emri! - Galeri - Fotomaç
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Koeman'dan vur emri!

    Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon hiç oynamayan Esteban'ın konsantrasyon sorunu yaşayabileceğini söyledi. Erwin Koeman "Korkmadan şut atın. Karşısında maç ritmi olmayan kaleci var" dedi.
    24 Kasım 2018 Cumartesi, 00:23:26 Güncelleme: 07:50:51
    Koemandan vur emri!

    Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

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    Koemandan vur emri!

    Teknik direktör Erwin Koeman da oyuncularını bu maça eksiksiz şekilde hazırlıyor.

    Koemandan vur emri!

    Hollandalı çalıştırıcı rakibin artı ve eksi taraflarını oyuncularına aktardı.

    Koemandan vur emri!

    Trabzonspor'un kalecisi Onur Kıvrak'ın kadro dışı olması Koeman'ın iştahını artırdı.

    Koemandan vur emri!

    Kalecilerin maç ritminin önemli olduğunu savunan Hollandalı çalıştırıcı öğrencilerine "Esteban bu sezon hiç oynamadı. Konsantrasyon sorunu yaşayabilir. Korkmadan şut atın." emrini verdi.

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