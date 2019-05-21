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Kameni'den şok Fenerbahçe sözleri! "Burada acı çekiyorum"
Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman döneminde transfer edilen ve geldiği günden bu yana düzenli olarak forma giyemeyen Kameni, yabancı sınırı nedeniyle bu sezon kadroya yazılmamıştı. Deneyimli eldiven İspanyol basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini belirtirken şok ifadeler kullandı.
21 Mayıs 2019 Salı 10:12
Güncelleme: 21.05.2019 10:12
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Fenerbahçe'nin Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, geleceği ve Fenerbahçe günlerine dair İspanyol basınına konuştu;
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"Fenerbahçe'de geçirdiğin anlar, aylar boyunca çok zordu. Ben bir futbolcuyum ve oynamak isterim. Rekabet etmek, maçlarda olmak isterim.
Bana acı çektiren bir dönem yaşadım. İstediğim bu değildi, artık ayrılmak istiyorum.
"Yabancı sınırı nedeniyle ben dışarıda kaldım. İdmanlara devam ettim, çalıştım, fit durumdayım ancak oynamaya ve rekabet etmeye ihtiyacım var.
Bu yüzden ayrılmalıyım. Burada kalmak kolay olur, bir sözleşmem var ancak ben oynamak istiyorum. Ben bir futbolcuyum, benim hayatım bu ve istediğim de bu.