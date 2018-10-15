Kameniden skandal açıklama! - Galeri - Fotomaç
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Kameni'den skandal açıklama!
Kadro dışı kalmayı dert etmeyen Kameni'den sarı lacivertli taraftarları sinirlendirecek bir açıklama geldi.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 00:13:48
Güncelleme: 00:21:26
Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği Carlos Kameni, geçen sürede büyük hayal kırıklığı yaşattı.
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Beklentileri karşılayamayan Kamerunlu file bekçisi, bu sezonu ise kadro dışında geçiriyor.
Adı TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almayan Kameni, buna rağmen hiç sorun çıkarmıyor.
Sarı-lacivertli ekipten yılda 2.2 milyon euro kazanan ve 1 yıllık daha kontratı bulunan tecrübeli eldiven, "Parayı düşünme, kariyerini yeniden harekete geçir" tavsiyelerine ise gülüp geçiyor.
Ne var ki, tecrübeli eldiven, "Parayı düşünme, kariyerini yeniden harekete geçir" tavsiyelerine ise gülüp geçiyor.