Kameniden skandal açıklama! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Kameni'den skandal açıklama!

    Kadro dışı kalmayı dert etmeyen Kameni'den sarı lacivertli taraftarları sinirlendirecek bir açıklama geldi.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 00:13:48 Güncelleme: 00:21:26
    Kameniden skandal açıklama!

    Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği Carlos Kameni, geçen sürede büyük hayal kırıklığı yaşattı.

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    Kameniden skandal açıklama!

    Beklentileri karşılayamayan Kamerunlu file bekçisi, bu sezonu ise kadro dışında geçiriyor.

    Kameniden skandal açıklama!

    Adı TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almayan Kameni, buna rağmen hiç sorun çıkarmıyor.

    Kameniden skandal açıklama!

    Sarı-lacivertli ekipten yılda 2.2 milyon euro kazanan ve 1 yıllık daha kontratı bulunan tecrübeli eldiven, "Parayı düşünme, kariyerini yeniden harekete geçir" tavsiyelerine ise gülüp geçiyor.

    Kameniden skandal açıklama!

    Ne var ki, tecrübeli eldiven, "Parayı düşünme, kariyerini yeniden harekete geçir" tavsiyelerine ise gülüp geçiyor.

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