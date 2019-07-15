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18 Temmuz 2019, Perşembe
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İşte yeni transferlerle 2020 model Fenerbahçe!

Geçtiğimiz sezon futboluyla sarı lacivertli taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gelecek sezon için umutlar büyük. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı 2019-20 sezonu öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor. İşte Yanal'ın transfer listesinde yer alan isimlere bir bir imza attıran Fenerbahçe'nin bu doğrultuda 7 ismi daha transfer etmesi ve 5 isimle yolları ayırması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin gelecek sezonki kadrosu...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54 Güncelleme: 18.07.2019 11:22
İşte yeni transferlerle 2020 model Fenerbahçe!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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İşte yeni transferlerle 2020 model Fenerbahçe!

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, imzaları bir bir attırıyor.

İşte yeni transferlerle 2020 model Fenerbahçe!

İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

İşte yeni transferlerle 2020 model Fenerbahçe!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi birçok ayrılık da yaşandı...

İşte yeni transferlerle 2020 model Fenerbahçe!

Sarı-Lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.

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