İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bordo-mavililer, seyirci avantajıyla hata yapmak istemezken, konuk ekip Fenerbahçe ligde yaşanan kötü gidişatı kupa galibiyetiyle unutturmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki ekibin nasıl bir 11 ile sahada olacağı merak ediliyor. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi muhtemel 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale geldi. Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor. İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon'daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
ERSUN YANAL SON MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.
Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan bordo-mavililerde Daniel Sturridge'in sözleşmesi feshedildi. Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alabilecek.