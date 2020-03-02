İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bordo-mavililer, seyirci avantajıyla hata yapmak istemezken, konuk ekip Fenerbahçe ligde yaşanan kötü gidişatı kupa galibiyetiyle unutturmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki ekibin nasıl bir 11 ile sahada olacağı merak ediliyor. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi muhtemel 11'leri...