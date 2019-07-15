İşte Fenerbahçe'nin Muriç'i yedek bırakacak yıldız golcüsü! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri İşte Fenerbahçe'nin Muriç'i yedek bırakacak yıldız golcüsü!

İşte Fenerbahçe'nin Muriç'i yedek bırakacak yıldız golcüsü!

Geçtiğimiz sezonki futboluyla sarı lacivertli taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gelecek sezon için umutlar büyük. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı 2019-20 sezonu öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor. İşte Yanal'ın transfer listesinde yer alan isimlere bir bir imza attıran Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gelecek sezonki kadrosu...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54 Güncelleme: 15.07.2019 09:07
İşte Fenerbahçe'nin Muriç'i yedek bırakacak yıldız golcüsü!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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İşte Fenerbahçe'nin Muriç'i yedek bırakacak yıldız golcüsü!

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, imzaları bir bir attırıyor.

İşte Fenerbahçe'nin Muriç'i yedek bırakacak yıldız golcüsü!

İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

İşte Fenerbahçe'nin Muriç'i yedek bırakacak yıldız golcüsü!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi birçok ayrılık da yaşandı...

İşte Fenerbahçe'nin Muriç'i yedek bırakacak yıldız golcüsü!

Sarı-Lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.

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