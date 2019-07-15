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İşte Fenerbahçe'nin Muriç'i yedek bırakacak yıldız golcüsü!
Geçtiğimiz sezonki futboluyla sarı lacivertli taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gelecek sezon için umutlar büyük. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı 2019-20 sezonu öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor. İşte Yanal'ın transfer listesinde yer alan isimlere bir bir imza attıran Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gelecek sezonki kadrosu...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54 Güncelleme: 15.07.2019 09:07
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