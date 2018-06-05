İşte Aziz Yıldırım'ın stattaki son anları

20 YILLIK BAŞKANLIK SESSİZ SEDASIZ BİTTİ

Bu sessiz ayrılış ve veda 20 yıllık bir başkan için birçok hayal kırıklığını bir arada barındırıyordu. İç dünyasında neler yaşandı bilinmez ancak Aziz Yıldırım için son derece sessiz bir veda oldu. Şimdi Fenerbahçeliler, Aziz Yıldırım'ın devir teslim törenine gelip gelmeyceğini merak ediyor. Ancak seçimden bu yana sessiziliğini koruyan Yıldırım renk vermiyor.