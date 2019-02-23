HaberlerGaleriİşte Ali Koç vizyonunun geldiği nokta! Fenerbahçe'nin artık tek bir amacı var: O da kümede kalmak!
İşte Ali Koç vizyonunun geldiği nokta! Fenerbahçe'nin artık tek bir amacı var: O da kümede kalmak!
Ali Koç, Haziran ayında Avrupa'da ses getirecek, ligde 4. yıldızı takacak bir takım sözüyle yola çıkmıştı... Fakat hedeflerden bir bir kopan Fener'in şubat ayında artık tek bir amacı var: O da küme düşmemek!
23 Şubat 2019 Cumartesi 14:43
Güncelleme: 23.02.2019 14:49
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Haziran ayında Aziz Yıldırım'ı 20 yıldır oturduğu başkanlık koltuğundan indiren Ali Koç büyük hedefler koymuştu...
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Takvim'in haberine göre; Yüksek vizyonlu bir Fenerbahçe vaadeden Koç, Avrupa'da ses getirecek, ligde de 4. yıldızı takacak bir takım hedefi koymuştu.
Ancak gelinen noktada Sarı-Lacivertliler tarihinin en karanlık, en kötü dönemini yaşıyor.
ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPILDI
Hem transferde hem de teknik adam seçimlerinde büyük hatalar yapan Ali Koç yönetimi, takımın Ekim ayında şampiyonluk yarışına havlu atmasına engel olamadı. Ve Fenerbahçe kendisini düşme hattında buldu.
AVRUPA'DA BÜYÜK HÜSRAN
Türkiye Kupası'nda Ümraniye hüsranını yaşayan Sarı- Lacivertliler, Avrupa'da da Ağustos ayında gösterilen hedeflerin uzağında kaldı. Önce Devler Ligi, önceki gün de Avrupa Ligi'ne veda edildi.