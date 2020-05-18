HaberlerGaleriGökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe kararı belli oldu!
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe kararı belli oldu!
Beşiktaş'la sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in son durumu merak ediliyordu. Transferde Fenerbahçe'yle adı anılan iki yıldız, sarı-lacivertli takımla ilgili kararını verdi.
18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:42
Güncelleme: 18.05.2020 06:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaşile sözleşmeleri bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağ bek ve sol beke takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu iki oyuncu konusunda "bekle-gör" taktiğini uygulama kararı aldı.
Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemde uzun süre bekledikleri halde sözleşmeleri yenilenmeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş'a imza atmış, Caner de bedelsiz transfer olduğu İtalyan kulübü İnter'de kampa katıldıktan sonra siyah-beyazlılara kiralanmıştı.
Fenerbahçe'den gönülsüz ayrıldığı bilinen iki ismin, önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile yapacağı görüşmeler beklenecek.
850'ŞER BİN EURO TEKLİF EDİLECEK Yönetimin her iki futbolcuya da yıllık 850 bin Euro garanti para teklif etmesi bekleniyor. Maç başı ve ekstra bonusların ne kadar olacağı ise belirsiz.