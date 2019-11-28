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Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Kenan Karaman bombası ve resmen geliyor!
Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'de de son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor... Bir yandan kötü gidişata 'dur' demek isteyen Galatasaray, diğer yandan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe... İki ezeli rakip de kadrolarını güçlendirmek ve ligin ikinci yarısında olumsuz senaryolarla karşılaşmamak adına adeta gaza basmış durumda. Devre arası transfer dönemi adına hummalı çalışmalar yürüten ezeli rakipler bu kez transfer karşı karşıya geldi. O isim: Kenan Karaman. Peki, hangi ezeli rakip diğerinden daha hızlı davranarak transferi bitiriyor? İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...
28 Kasım 2019 Perşembe 11:20
Güncelleme: 28.11.2019 11:29
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Süper Lig ekiplerinde gündem ocak ayı ara transfer dönemi...
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Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler zaman zaman aynı isimler üzerinde karşı karşıya gelebiliyor.
EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA!
Bu kez o iki ekip, ezeli rakipler olan Galatasaray ile Fenerbahçe oldu.
HEDEF KENAN KARAMAN!
Transferde iki ekibi karşı karşıya getiren o isimse FortunaDüsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman.
Sakatlık belası ile boğuşan Galatasaray transfer çalışmalarına hız vermişti.