Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Kenan Karaman bombası ve resmen geliyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Kenan Karaman bombası ve resmen geliyor!

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Kenan Karaman bombası ve resmen geliyor!

Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'de de son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor... Bir yandan kötü gidişata 'dur' demek isteyen Galatasaray, diğer yandan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe... İki ezeli rakip de kadrolarını güçlendirmek ve ligin ikinci yarısında olumsuz senaryolarla karşılaşmamak adına adeta gaza basmış durumda. Devre arası transfer dönemi adına hummalı çalışmalar yürüten ezeli rakipler bu kez transfer karşı karşıya geldi. O isim: Kenan Karaman. Peki, hangi ezeli rakip diğerinden daha hızlı davranarak transferi bitiriyor? İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...

28 Kasım 2019 Perşembe 11:20 Güncelleme: 28.11.2019 11:29
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Kenan Karaman bombası ve resmen geliyor!

Süper Lig ekiplerinde gündem ocak ayı ara transfer dönemi...

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Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Kenan Karaman bombası ve resmen geliyor!

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler zaman zaman aynı isimler üzerinde karşı karşıya gelebiliyor.

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Kenan Karaman bombası ve resmen geliyor!

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA!

Bu kez o iki ekip, ezeli rakipler olan Galatasaray ile Fenerbahçe oldu.

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Kenan Karaman bombası ve resmen geliyor!

HEDEF KENAN KARAMAN!

Transferde iki ekibi karşı karşıya getiren o isimse Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman.

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Kenan Karaman bombası ve resmen geliyor!

Sakatlık belası ile boğuşan Galatasaray transfer çalışmalarına hız vermişti.

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