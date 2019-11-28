Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'de de son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor... Bir yandan kötü gidişata 'dur' demek isteyen Galatasaray, diğer yandan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe... İki ezeli rakip de kadrolarını güçlendirmek ve ligin ikinci yarısında olumsuz senaryolarla karşılaşmamak adına adeta gaza basmış durumda. Devre arası transfer dönemi adına hummalı çalışmalar yürüten ezeli rakipler bu kez transfer karşı karşıya geldi. O isim: Kenan Karaman. Peki, hangi ezeli rakip diğerinden daha hızlı davranarak transferi bitiriyor? İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...