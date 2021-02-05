Galeri Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi endişelendiren istatistik! Luiz Gustavo olmayınca...

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi endişelendiren istatistik! Luiz Gustavo olmayınca...

Hatayspor maçında aldığı darbe nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Luiz Gustavo'nun son durumu yakından takip ediliyor. Yıldız oyuncuyu Galatasaray derbisine yetiştirmek isteyen Fenerbahçe sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda. Derbiye yetişememe ihtimali olan Brezilyalı futbolcunun olmadığı maçlarda oynanan futbol, sarı-lacivertli takımı endişelendiriyor. İşte Gustavo'nun olmadığı maçlarda Fenerbahçe'nin performansı...