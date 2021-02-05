Galeri Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi endişelendiren istatistik! Luiz Gustavo olmayınca...

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi endişelendiren istatistik! Luiz Gustavo olmayınca...

Hatayspor maçında aldığı darbe nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Luiz Gustavo'nun son durumu yakından takip ediliyor. Yıldız oyuncuyu Galatasaray derbisine yetiştirmek isteyen Fenerbahçe sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda. Derbiye yetişememe ihtimali olan Brezilyalı futbolcunun olmadığı maçlarda oynanan futbol, sarı-lacivertli takımı endişelendiriyor. İşte Gustavo'nun olmadığı maçlarda Fenerbahçe'nin performansı...

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi endişelendiren istatistik! Luiz Gustavo olmayınca...

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi endişelendiren istatistik! Luiz Gustavo olmayınca...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi endişelendiren istatistik! Luiz Gustavo olmayınca...

Sarı lacivertlilerin 23. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı yıldızın arka adale yan kısmında ödem bulunuyor.

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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi endişelendiren istatistik! Luiz Gustavo olmayınca...

Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirdiği antrenmana katılamayan tecrübeli futbolcuda bulunan ödemin dağılması amacıyla doktorların yoğun çaba sarf ettiği ifade edilse de oyuncunun forma giyme ihtimali çok düşük...

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi endişelendiren istatistik! Luiz Gustavo olmayınca...

Peki Brezilyalı yıldız Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de sahaya çıkamadığında sarı-lacivertli takım neler yapmış. İşte detaylar...

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi endişelendiren istatistik! Luiz Gustavo olmayınca...

Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Luiz Gustavo, Fenerbahçe formasıyla muhtemel 53 maçın 49'unda forma giydi, hepsinde de mücadelelere ilk 11'de başladı.

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