Galeri Fenerbahçe Flaş sözler! Altay Bayındır Erol Bulut'u ipten aldı | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Flaş sözler! Altay Bayındır Erol Bulut'u ipten aldı | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük' karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler kazanırken, maçın kahramanı performansı ve 87. dakikada kurtardığı penaltıyla şüphesiz Altay Bayındır oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Bayındır'ı övgülere boğarken, flaş yorumlara imza attı. İşte sosyal medyada Fenerbahçe taraftarından Altay Bayındır ile ilgili gelen yorumlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri