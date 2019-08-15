Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'ye yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Tecrübeli isim Instagram hesabından transferine dair bir açıklama yayınladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Ağustos 2019 Perşembe 09:29
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe defansını güçlendirmek istiyor.
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Sarı-lacivertliler bu kapsamda alternatif oyuncular üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Nottingham Forest'ın Tunuslu savunmacısı Yohan Benalouane'dan kötü haber geldi.
Instagram hesabı üzerinden transferine dair açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"Gelen tüm mesajlara cevabım; kendimi bu takıma gerçekten iyi hissediyorum. Atmosferimize, stadımıza ve taraftarlarımıza bayılıyorum. Amacım Forest ile tarih yazıp, Premier Lig'e dönmek. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım ve burada kalacağım."