Fenerbahçe'yi üzen açıklama: Kalıyorum! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'yi üzen açıklama: Kalıyorum!

Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'ye yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Tecrübeli isim Instagram hesabından transferine dair bir açıklama yayınladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:29
Fenerbahçe'yi üzen açıklama: Kalıyorum!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe defansını güçlendirmek istiyor.

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Fenerbahçe'yi üzen açıklama: Kalıyorum!

Sarı-lacivertliler bu kapsamda alternatif oyuncular üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'yi üzen açıklama: Kalıyorum!

Öte yandan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Nottingham Forest'ın Tunuslu savunmacısı Yohan Benalouane'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'yi üzen açıklama: Kalıyorum!

Instagram hesabı üzerinden transferine dair açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'yi üzen açıklama: Kalıyorum!

"Gelen tüm mesajlara cevabım; kendimi bu takıma gerçekten iyi hissediyorum. Atmosferimize, stadımıza ve taraftarlarımıza bayılıyorum. Amacım Forest ile tarih yazıp, Premier Lig'e dönmek. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım ve burada kalacağım."

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