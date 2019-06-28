Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon şampiyon olarak taraftarının gönlünü almayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertlerde, tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.