Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon şampiyon olarak taraftarının gönlünü almayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertlerde, tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

28 Haziran 2019 Cuma 07:55
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Sezonun sona ermesiye birlikte Valbuena, Soldado, Mehmet Topal, Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, giden oyuncuların yerini doldurmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Transferde ince eleyip sık dokuyan ve geçen seneki transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Çoğu bölgeye takviye yapacak olan Sarı-Lacivertlilerin transferde öncelik verdiği pozisyonlardan birisi de kanat bölgesi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Yanal'ın kanat listesindeki 1 numaralı isimse Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka...

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