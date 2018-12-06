Fenerbahçeye sambacı sol bek! - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
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Fenerbahçe'ye sambacı sol bek!

Sol beke takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki oyuncuyla temasa geçtiği iddia edildi. Brezilya basını da sambacının teklif aldığını belirtti.
6 Aralık 2018 Perşembe, 22:58:01 Güncelleme: 07:53:18
Fenerbahçeye sambacı sol bek!

Ara transfer dönemi öncesi kiralık ya da maliyeti uygun futbolcular üzerinde duran Fenerbahçe, listeye yeni bir ismi aldı.

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Fenerbahçeye sambacı sol bek!

Sarı-lacivertlilerin Atletico Paranaense forması giyen Brezilyalı Renan Lodi ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçeye sambacı sol bek!

İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport Gazetesi'nde yer alan ve Juventus'un Lodi ile temasta olduğu haberini yorumlayan Esportivo Interactivo kanalı, sarı-lacivertlilerin de takipte olduğunu belirtti.

Fenerbahçeye sambacı sol bek!

43 MAÇ, 3 GOL, 5 ASİST
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki sol beke teklif yaptığı ifade edilirken, Atletico Paranaense'nin Juventus kozunu da kullanıp, bonservis bedelini artırmaya çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçeye sambacı sol bek!

3 sezondur Paranaense forması giyen Brezilyalı futbolcunun da Avrupa'ya sıcak baktığı öğrenilirken, ocak ayında imzaların atılabileceği ileri sürüldü.

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