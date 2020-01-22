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Fenerbahçe'ye Arjantin'den transfer haberi geldi! Dünyaca ünlü yıldız...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda HES Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı... Süper Lig'de de Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla geçen sarı lacivertliler, gözünü hafta sonu oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasına dikti... Yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapan Fenerbahçe, diğer yandan da TFF'den gelecek mali yapılandırma haberini bekliyor. Şimdiye dek sadece Simon Falette'ye imza attıran ve henüz lisansını çıkartamadığı için kadroya dahil edemeyen Fenerbahçe'ye, kadroya katmak istediği transfer gözdesi için de yeni bir haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
22 Ocak 2020 Çarşamba 12:39
Güncelleme: 22.01.2020 13:00
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Kayserispor'u ağırlamış ve mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
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Çift kulvarda yarışmaya devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında da Gaziantep FK'yı mağlup etmiş ve şampiyonluk potasında kalarak gelecek haftalar için ümidini korumuştu.
Camiada yaşanan pozitif havanın yanı sıra, transferde işler istenildiği gibi gitmiyor... Sarı lacivertliler, şimdiye dek sadece Simon Falette'ye resmi imzayı attırırken, TFF'ye ismini bildirememişti.
Mali anlamda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşma sonrasında basına yaptığı açıklamada bu konuda muzdarip olduklarını ve transferleri gerçekleştiremediklerini açıklamıştı.
Ali Koç, basına yaptığı açıklamada, "Bankalarla yaptığımız anlaşmayı kısmen kabul ettiler. 40-50 milyonluk bir limit bekliyorduk ama şu an itibariyle transfer yapamıyoruz. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Televizyonlara çıkıp anlatacağız, artık dayanılmaz hale geldi, yeter" demişti.