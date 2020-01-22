Fenerbahçe'ye Arjantin'den transfer haberi geldi! Dünyaca ünlü yıldız...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda HES Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı... Süper Lig'de de Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla geçen sarı lacivertliler, gözünü hafta sonu oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasına dikti... Yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapan Fenerbahçe, diğer yandan da TFF'den gelecek mali yapılandırma haberini bekliyor. Şimdiye dek sadece Simon Falette'ye imza attıran ve henüz lisansını çıkartamadığı için kadroya dahil edemeyen Fenerbahçe'ye, kadroya katmak istediği transfer gözdesi için de yeni bir haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

22 Ocak 2020 Çarşamba 12:39 Güncelleme: 22.01.2020 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





