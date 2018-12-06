Fenerbahçeye 2019 müjdesi! - Galeri - Fotomaç
06 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'ye 2019 müjdesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Koç taraftarları heyecanlandıracak sözler söyledi.
6 Aralık 2018 Perşembe, 19:18:27 Güncelleme: 19:32:52
Fenerbahçeye 2019 müjdesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün dergisinin Aralık sayısında taraftarlara seslendi.

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Fenerbahçeye 2019 müjdesi!

Sözlerine "2018 yılının son ayına merhaba diyoruz. Geçtiğimiz ayın son günlerinde Dinamo Zagreb'i kendi sahamızda ağırladığımız maçta aldığımız skorla futbol takımımız UEFA gruplarından bir üst tura çıkmayı garantiledi." diyerek başlayan Koç, yazısına şöyle devam etti:

Fenerbahçeye 2019 müjdesi!

"Bu durum futbol takımımız adına güzel bir gelişme olarak kayda geçti. Öte yandan Süper Lig'de aldığımız sonuçlar ve lig tablosunda bulunduğumuz yer bir o kadar mutsuzluk verici ve kabul edilemez durumda.

Fenerbahçeye 2019 müjdesi!

Devre arasına kadar olabildiğince üst noktalara çıkıp sezon ortası kampına gitmek istiyoruz.

Fenerbahçeye 2019 müjdesi!

Devre arasında da iyi bir hazırlık dönemi geçirerek ikinci yarıya çok daha mücadeleci ve oyun kalitesi yüksek bir takım kimliğiyle başlamak ilk hedefimizdir.

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