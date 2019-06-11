Fenerbahçe'ye 10 transfer! - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye 10 transfer!

Fenerbahçe, 2019/2020 sezonu öncesi transfer dönemine giderken birçok bölgesinde, birçok yeni transfere ihtiyaç duyuyor. Öyle ki sarı-lacivertliler yeni sezonda 11 mevkiye de transfer yapabilir. İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

11 Haziran 2019 Salı 08:24 Güncelleme: 11.06.2019 08:26
Fenerbahçe'ye 10 transfer!

Gelecek sezon için kadrosunu tamamen yenileyecek olan Fenerbahçe, tam 10 transfer yapacak. İşte sarı-lacivertlilerin bölge bölge transfer planı;

KALECİ
Fenerbahçe sezonu Volkan Demirel ve Harun Tekin ile bitirdi.

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Fenerbahçe'ye 10 transfer!

3. kaleci olarak bu sezon hiç süre almayan ancak büyük umut beslenen Berke Özer yer alıyor.

Fenerbahçe'ye 10 transfer!

37 yaşındaki Volkan Demirel'in kontratı bitti. Harun Tekin'in performansı da beklentilerin çok altında kaldı.

Fenerbahçe'ye 10 transfer!

Fenerbahçe'nin kaleci mevkisine 1 transfer yapması olası görünüyor.

Fenerbahçe'ye 10 transfer!

SAĞ BEK
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