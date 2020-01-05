Fenerbahçe'nin yeni transferi için resmi tarih verdi! Bomba patlıyor... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yeni transferi için resmi tarih verdi! Bomba patlıyor...

Fenerbahçe'nin yeni transferi için resmi tarih verdi! Bomba patlıyor...

Ara transfer dönemi için hazırlıkların hız veren Fenerbahçe, gelecek ve gidecek isimler için listesini netleştirdi... Sarı lacivertliler, savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bununla beraber Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızla görüşen Fenerbahçe'ye transfer için flaş bir haber geldi... Alman basınında belirtilenlere göre sarı lacivertlilerin ilk resmi imzası için artık saatler kaldı! İşte transfer operasyonunda yaşanan son gelişme! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
5 Ocak 2020 Pazar 10:18 Güncelleme: 05.01.2020 10:33
Fenerbahçe'nin yeni transferi için resmi tarih verdi! Bomba patlıyor...

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi için resmi tarih verdi! Bomba patlıyor...

Sarı lacivertliler, savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı...

Fenerbahçe'nin yeni transferi için resmi tarih verdi! Bomba patlıyor...

Bu bağlamda kulüp yönetimi, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan gelecek ve gidecek isimler için özel bir rapor talep etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi için resmi tarih verdi! Bomba patlıyor...

Bu rapor doğrultusunda tecrübeli teknik direktör, sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın olmaması sebebiyle ve performans yetersizliğinden dolayı forma bulmakta zorlanan Zanka yerine bir stoper talep etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi için resmi tarih verdi! Bomba patlıyor...

SOL BEK VE STOPER İHTİYACI DOĞDU

Öte yandan Hasan Ali Kaldırım'ın sürekli olarak sakatlanması, Nabil Dirar'ın sol bek pozisyonunda istenilen performansı sergileyememesi, bir sol bek ihtiyacının olduğunu da bildirmesine neden oldu.

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