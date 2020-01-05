Fenerbahçe'nin yeni transferi için resmi tarih verdi! Bomba patlıyor...

Ara transfer dönemi için hazırlıkların hız veren Fenerbahçe, gelecek ve gidecek isimler için listesini netleştirdi... Sarı lacivertliler, savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bununla beraber Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızla görüşen Fenerbahçe'ye transfer için flaş bir haber geldi... Alman basınında belirtilenlere göre sarı lacivertlilerin ilk resmi imzası için artık saatler kaldı! İşte transfer operasyonunda yaşanan son gelişme! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

5 Ocak 2020 Pazar 10:18 Güncelleme: 05.01.2020 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





