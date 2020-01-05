HaberlerGaleriFenerbahçe'nin yeni transferi için resmi tarih verdi! Bomba patlıyor...
Fenerbahçe'nin yeni transferi için resmi tarih verdi! Bomba patlıyor...
Ara transfer dönemi için hazırlıkların hız veren Fenerbahçe, gelecek ve gidecek isimler için listesini netleştirdi... Sarı lacivertliler, savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bununla beraber Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızla görüşen Fenerbahçe'ye transfer için flaş bir haber geldi... Alman basınında belirtilenlere göre sarı lacivertlilerin ilk resmi imzası için artık saatler kaldı! İşte transfer operasyonunda yaşanan son gelişme! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
5 Ocak 2020 Pazar 10:18
Güncelleme: 05.01.2020 10:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertliler, savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı...
Bu bağlamda kulüp yönetimi, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan gelecek ve gidecek isimler için özel bir rapor talep etti.
Bu rapor doğrultusunda tecrübeli teknik direktör, sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın olmaması sebebiyle ve performans yetersizliğinden dolayı forma bulmakta zorlanan Zanka yerine bir stoper talep etti.
SOL BEK VE STOPER İHTİYACI DOĞDU
Öte yandan Hasan Ali Kaldırım'ın sürekli olarak sakatlanması, Nabil Dirar'ın sol bek pozisyonunda istenilen performansı sergileyememesi, bir sol bek ihtiyacının olduğunu da bildirmesine neden oldu.