Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu

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Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
21 Temmuz 2018 Cumartesi, 22:48:36 Güncelleme: 23:20:56
Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
Teknik Direktör Phillip Cocu ikinci yarıda kadroyu tamamen değiştirdi. Maçın son bölümünde Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı ve Feyenoord 5 dakika uzayan maçta 86. dakikadan sonra bulduğu gollerle beraberliği kurtardı.
Berghuis'la 86'da skoru 3-1 yapan Feyenoord ve 90'da Toornsta ile farkı 1'e indirdi. Kadıköy'de son sözü 90 5'te penaltıdan Berghuis söyledi ve maç 3-3 beraberlikle sona erdi.
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