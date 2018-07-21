Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu

    21 Temmuz 2018 Cumartesi, 22:48:36 Güncelleme: 23:20:56
    Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
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    Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu


    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ülker Stadyumu'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile yaptığı hazırlık maçında ilk 18 dakikada 3-0 öne geçtiği maçta son 9 dakikada yediği 3 golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

    Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
    • 2
    • 28
    Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu

    Phillip Cocu yönetiminde forvetsiz 4-6-0 dizilimiyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler genç yıldızları Barış Alıcı ve Elif Elmas'ın etkili performansıyla rakibini domine etti ve güzel futboluyla tribünleri dolduran taraftarları mest etti.

    Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
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    • 28
    Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu

    Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Barış, Elif Elmas, Alper, Valbuena, Giuliano 11'iyle sahaya çıkan Fenerbahçe, Feyenoord karşısında ilk 18 dakikada 3-0 öne geçti.

    Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
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    • 28
    Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu

    Fenerbahçe'nin golleri Elif Elmas (7'), Giuliano (14' pen.) ve Mathieu Valbuena'dan (18') geldi.

    Fenerbahçe'nin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu
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    • 28
    Fenerbahçenin gençleri mest etti! Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maç sonucu

    Teknik Direktör Phillip Cocu ikinci yarıda kadroyu tamamen değiştirdi. Maçın son bölümünde Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı ve Feyenoord 5 dakika uzayan maçta 86. dakikadan sonra bulduğu gollerle beraberliği kurtardı.

    Berghuis'la 86'da skoru 3-1 yapan Feyenoord ve 90'da Toornsta ile farkı 1'e indirdi. Kadıköy'de son sözü 90 5'te penaltıdan Berghuis söyledi ve maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

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