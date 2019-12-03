Fenerbahçe'nin 18'lik prensi Muhammed Gümüşkaya sosyal medyayı salladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin 18'lik prensi Muhammed Gümüşkaya sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'nin 18'lik prensi Muhammed Gümüşkaya sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe Ziraat Türliye Kupası 5'inci tur maçında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler seyircisiz oynanan maçta rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller; Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç ve Zajc'tan geldi. Fenerbahçe'de öne çıkan isim ise 18'lik yıldız Muhammed Gümüşkaya oldu. Genç futbolcu oynadığı futbolla göz doldurdu. Muhammed'in yaptığı asist ise sosyal medyayı salladı.
3 Aralık 2019 Salı 23:09 Güncelleme: 03.12.2019 23:09
Fenerbahçe'nin 18'lik prensi Muhammed Gümüşkaya sosyal medyayı salladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'nin 18'lik prensi Muhammed Gümüşkaya sosyal medyayı salladı!

Sarı-lacivertliler seyircisinden yoksun çıktığı karşılaşmayı 4-0'la kazandı ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.

Fenerbahçe'nin 18'lik prensi Muhammed Gümüşkaya sosyal medyayı salladı!

Kanarya'da Ferdi Kadıoğlu ve Muhammed Gümüşkaya gibi genç isimlerin gösterdiği performans ise göz doldurdu.

Fenerbahçe'nin 18'lik prensi Muhammed Gümüşkaya sosyal medyayı salladı!

Zorlu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu, 1 gol 1 asistle oynarken Muhammed Gümüşkaya 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin 18'lik prensi Muhammed Gümüşkaya sosyal medyayı salladı!

81'inci dakikada oyuna giren Muhammed yaptığı asistle büyük alkış topladı. Genç futbolcu ile ilgili de sosyal medyada bir çok yorum yapıldı.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'NIN ASİSTİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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