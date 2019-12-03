Fenerbahçe'nin 18'lik prensi Muhammed Gümüşkaya sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe Ziraat Türliye Kupası 5'inci tur maçında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler seyircisiz oynanan maçta rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller; Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç ve Zajc'tan geldi. Fenerbahçe'de öne çıkan isim ise 18'lik yıldız Muhammed Gümüşkaya oldu. Genç futbolcu oynadığı futbolla göz doldurdu. Muhammed'in yaptığı asist ise sosyal medyayı salladı.

3 Aralık 2019 Salı 23:09 Güncelleme: 03.12.2019 23:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





