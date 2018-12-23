Fenerbahçeli yıldızın sözleşmesi feshediliyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, flaş bir karar alarak yıldız ismin sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
23 Aralık 2018 Pazar, 15:29:13
Güncelleme: 15:29:39
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lille'den 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanan Yassine Benzia hakkındaki kararını verdi.
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Sezon başı yeni bir yapılanmaya giden ancak adeta darmadağın olan Fenerbahçe'de futbol direktörü Damien Comolli'nin birçok transferi takıma katkı veremezken, Benzia da bu oyuncuların Slimani'yle birlikte başında geliyordu.
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Yassine Benzia'nın vasat performansından ötürü 24 yaşındaki oyuncunun kiralık kontratını bitiş tarihinden önce sonlandırma kararı aldı.
24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Olympique Lyon, Lille ve Fenerbahçe formalarını giydi.
Benzia, bu sezon oynadığı 17 maçta sadece 3 asistlik performans sergiledi.