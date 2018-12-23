Fenerbahçeli yıldızın sözleşmesi feshediliyor! - Galeri - Fotomaç
23 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçeli yıldızın sözleşmesi feshediliyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, flaş bir karar alarak yıldız ismin sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
23 Aralık 2018 Pazar, 15:29:13 Güncelleme: 15:29:39
Fenerbahçeli yıldızın sözleşmesi feshediliyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lille'den 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanan Yassine Benzia hakkındaki kararını verdi.

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Fenerbahçeli yıldızın sözleşmesi feshediliyor!

Sezon başı yeni bir yapılanmaya giden ancak adeta darmadağın olan Fenerbahçe'de futbol direktörü Damien Comolli'nin birçok transferi takıma katkı veremezken, Benzia da bu oyuncuların Slimani'yle birlikte başında geliyordu.

Fenerbahçeli yıldızın sözleşmesi feshediliyor!

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Yassine Benzia'nın vasat performansından ötürü 24 yaşındaki oyuncunun kiralık kontratını bitiş tarihinden önce sonlandırma kararı aldı.

Fenerbahçeli yıldızın sözleşmesi feshediliyor!

24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Olympique Lyon, Lille ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Fenerbahçeli yıldızın sözleşmesi feshediliyor!

Benzia, bu sezon oynadığı 17 maçta sadece 3 asistlik performans sergiledi.

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