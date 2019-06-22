Fenerbahçeli isme Yunan talip!

Fenerbahçe'de son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyon olarak taraftarların gönlünü almak isteyen sarı-lacivertliler de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transferde Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik patron Ersun Yanal'ın direktiflerine göre girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler hata yapmak istemiyor. Takıma gelecek isimlerin yanında takımdan gönderilecek isimler içinde teklifleri değerlendiren Fenerbahçe'nin kapısını bu kez bir Yunanistan ekipleri çaldı. İşte Fenerbahçe'de en son yaşanan transfer gelişmeleri...
22 Haziran 2019 Cumartesi 20:47
Güncelleme: 22.06.2019 21:15
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Fenerbahçeli isme İspanya'dan talip!
Geçtiğimiz sezon taraftarlarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe önümüzdeki sezon için kolları sıvadı.
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Fenerbahçeli isme İspanya'dan talip!
Sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktörü Ersun Yanal'ın listesine göre takıma yapılacak olan takviyeleri ve takımdan gönderilecek isimleri belirleyen sarı-lacivertliler transferde hata yapmak istemiyor.
Fenerbahçeli isme İspanya'dan talip!
Bir yandan UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe aynı zamanda transfer harekatına da devam ediyor.
Fenerbahçeli isme İspanya'dan talip!
Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, mali sebeplerden dolayı yapılacak transferlere yüksek bonservis bedelleri ödemek istemiyor ve takıma direkt olarak katkı sağlayacak isimleri takıma katmak istiyor.
Fenerbahçeli isme İspanya'dan talip!
Transferde hata şansı kalmayan Sarı Kanarya bu yüzden transferde her adımı düşünüyor.