Fenerbahçeli futbolcudan şok tepki! Ersun Yanal'ı itti

Fenerbahçe ile Bayern Münih yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel bir turnuva olan Audi Cup'ta karşı karşıya geldi. Maçın 73. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlardan yıldız futbolcuya şok bir tepki geldi. Yıldız futbolcu sahadan çıkmak istedi ve engel olmak isteyen Ersun Yanal'ı itti. Büyük krizin ardından Nabil Dirar açıklamalarda bulundu. İşte o anlar...

30 Temmuz 2019 Salı 23:36 Güncelleme: 31.07.2019 01:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





