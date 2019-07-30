Fenerbahçeli futbolcudan şok tepki! Ersun Yanal'ı itti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçeli futbolcudan şok tepki! Ersun Yanal'ı itti

Fenerbahçeli futbolcudan şok tepki! Ersun Yanal'ı itti

Fenerbahçe ile Bayern Münih yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel bir turnuva olan Audi Cup'ta karşı karşıya geldi. Maçın 73. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlardan yıldız futbolcuya şok bir tepki geldi. Yıldız futbolcu sahadan çıkmak istedi ve engel olmak isteyen Ersun Yanal'ı itti. Büyük krizin ardından Nabil Dirar açıklamalarda bulundu. İşte o anlar...
30 Temmuz 2019 Salı 23:36 Güncelleme: 31.07.2019 01:23
Fenerbahçeli futbolcudan şok tepki! Ersun Yanal'ı itti

Fenerbahçe ile Bayern Münih yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel bir turnuva olan Audi Cup'ta karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçeli futbolcudan şok tepki! Ersun Yanal'ı itti

Maçın 73. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlardan Nabil Dirar'a şok bir tepki geldi. Yıldız futbolcu sahadan çıkmak istedi.

Fenerbahçeli futbolcudan şok tepki! Ersun Yanal'ı itti

Bayern Münih ile oynanan mücadelenin 70'inci dakikasında Ozan Tufan'ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar'a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcudan şok tepki! Ersun Yanal'ı itti

Dirar tepkilere karşılık verirken taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar'a tepkiler devam etti.

Fenerbahçeli futbolcudan şok tepki! Ersun Yanal'ı itti

Bu tepki sonrası Dirar, taraftarların tepkileri üzerine topu taça atarak sahadan çıkmak istedi.

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