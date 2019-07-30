Fenerbahçeli futbolcudan şok tepki! Ersun Yanal'ı itti

Fenerbahçe ile Bayern Münih yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel bir turnuva olan Audi Cup'ta karşı karşıya geldi. Maçın 73. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlardan yıldız futbolcuya şok bir tepki geldi. Yıldız futbolcu sahadan çıkmak istedi ve engel olmak isteyen Ersun Yanal'ı itti. Büyük krizin ardından Nabil Dirar açıklamalarda bulundu. İşte o anlar...
30 Temmuz 2019 Salı 23:36
Güncelleme: 31.07.2019 01:23
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe ile Bayern Münih yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel bir turnuva olan Audi Cup'ta karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maçın 73. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlardan Nabil Dirar'a şok bir tepki geldi. Yıldız futbolcu sahadan çıkmak istedi.
Bayern Münih ile oynanan mücadelenin 70'inci dakikasında Ozan Tufan'ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar'a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.
Dirar tepkilere karşılık verirken taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar'a tepkiler devam etti.
Bu tepki sonrası Dirar, taraftarların tepkileri üzerine topu taça atarak sahadan çıkmak istedi.