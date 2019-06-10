Fenerbahçe'den transfer açıklaması! - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'ne yazdığı yazıda UEFA ile yapılan görüşmeden olası cezalara değinirken, transfer konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un o yazısı...
10 Haziran 2019 Pazartesi 16:33 Güncelleme: 10.06.2019 16:33
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

"Sevgili Fenerbahçeliler;

Mayıs ayının son günlerinde camiamız açısından son derece üzücü bir vefat yaşadık. Fenerbahçemize 1989-1993 yılları arasında başkanlık yapmış değerli büyüğümüz Metin Aşık ani bir şekilde aramızdan ayrıldı.

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Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Kulübümüze her alanda maddi ve manevi çok fazla hizmetleri olmuştu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak futbolda son derece başarısız bir sezonu geride bıraktık. Takımımız sezonun son haftalarında aldığı galibiyetler ile ligi 6. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe için yarıştığı her kulvarda mutlak hedef her zaman şampiyonluktur. Bu sezon ne yazık ki zirve yarışından uzak kaldık ancak gelecek sezon şampiyonluğun en iddialı ekibi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Bu doğrultuda çalışmalarımız sezon devam ederken başladı. Hedefimiz bu süreçleri en hızlı ve doğru şekilde sonlandırmak. Yakın zamanda gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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