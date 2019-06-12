Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı. Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Bu transferde Fransız sportif direktör Damien Comolli başrolü oynayacak. Son dakika transfer haberleri... Fotomac.com.tr
12 Haziran 2019 Çarşamba 22:57 Güncelleme: 12.06.2019 23:02
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirirerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Ersun Yanal'ın istesine göre şekillenen transfer harekatında Fransız direktör Damien Comolli başrolü oynuyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Eljif Elmas, Jailson ve Miha Zajc'a gelen ciddi tekliflerden sonra orta saha transferi zorunlu hale geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci transferinin zora girmesinden dolayı rotayı Süper Lig'de müthiş bir sezonu geride bırakan başka bir oyuncuya çevirdi.

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