Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı. Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Bu transferde Fransız sportif direktör Damien Comolli başrolü oynayacak. Son dakika transfer haberleri... Fotomac.com.tr
12 Haziran 2019 Çarşamba 22:57
Güncelleme: 12.06.2019 23:02
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirirerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Ersun Yanal'ın istesine göre şekillenen transfer harekatında Fransız direktör Damien Comolli başrolü oynuyor.
Eljif Elmas, Jailson ve Miha Zajc'a gelen ciddi tekliflerden sonra orta saha transferi zorunlu hale geldi.
Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci transferinin zora girmesinden dolayı rotayı Süper Lig'de müthiş bir sezonu geride bırakan başka bir oyuncuya çevirdi.