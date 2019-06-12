Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı. Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Bu transferde Fransız sportif direktör Damien Comolli başrolü oynayacak. Son dakika transfer haberleri... Fotomac.com.tr

12 Haziran 2019 Çarşamba 22:57 Güncelleme: 12.06.2019 23:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





