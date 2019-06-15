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Fenerbahçe'den Choupo-Moting'e teklif
Foot Mercato, sarı-lacivertli kulübün, PSG'nin yolunu ayırma kararı aldığı 30 yaşındaki Choupo Moting'i istediğini yazdı. Yıldız isim, Beşiktaş'ın da radarında.
15 Haziran 2019 Cumartesi 07:52
Güncelleme: 15.06.2019 07:52
Fenerbahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. İddianın sahibi Fransızlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Footmercato'da yer alan habere göre Kanarya, PSG'nin sezon başında Stoke City'den kadrosuna kattığı Eric-Maxim Choupo-Moting'i transfer etmek istiyor.
Kamerunlu santrafor+sol kanat için Beşiktaş'ın da birkaç hafta önce nabız yokladığı hatırlatıldı.
UYGUNA BIRAKACAK
Brezilyalı Leonardo'nun sportif direktörlüğe getirilmesiyle birlikte yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fransız ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyla yolları ayıracak.
Geçen yaz bedelsiz alınan Maxim için çok yüksek bir bonservis bedeli istenmeyeceği ifade edildi.