Fenerbahçe'den Choupo-Moting'e teklif - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den Choupo-Moting'e teklif

Foot Mercato, sarı-lacivertli kulübün, PSG'nin yolunu ayırma kararı aldığı 30 yaşındaki Choupo Moting'i istediğini yazdı. Yıldız isim, Beşiktaş'ın da radarında.
15 Haziran 2019 Cumartesi 07:52 Güncelleme: 15.06.2019 07:52
Fenerbahçe'den Choupo-Moting'e teklif

Fenerbahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. İddianın sahibi Fransızlar...

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Fenerbahçe'den Choupo-Moting'e teklif

Footmercato'da yer alan habere göre Kanarya, PSG'nin sezon başında Stoke City'den kadrosuna kattığı Eric-Maxim Choupo-Moting'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'den Choupo-Moting'e teklif

Kamerunlu santrafor+sol kanat için Beşiktaş'ın da birkaç hafta önce nabız yokladığı hatırlatıldı.

Fenerbahçe'den Choupo-Moting'e teklif

UYGUNA BIRAKACAK
Brezilyalı Leonardo'nun sportif direktörlüğe getirilmesiyle birlikte yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fransız ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyla yolları ayıracak.

Fenerbahçe'den Choupo-Moting'e teklif

Geçen yaz bedelsiz alınan Maxim için çok yüksek bir bonservis bedeli istenmeyeceği ifade edildi.

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