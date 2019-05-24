Fenerbahçe'den Brahimi'ye 3 milyon Euro'luk teklif - Fotomaç
24 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den Brahimi'ye 3 milyon Euro'luk teklif

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda aldığı kötü sonuçlarla sarı lacivertli taraftarlarda büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Portekiz basınında yer alan habere göre Kanarya, Porto'nun yıldız futbolcusu Yacine Brahimi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
24 Mayıs 2019 Cuma 17:04 Güncelleme: 24.05.2019 17:20
Fenerbahçe'den Brahimi'ye 3 milyon Euro'luk teklif

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Porto forması giyen Yacine Brahimi için flaş bir teklifte bulunmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'den Brahimi'ye 3 milyon Euro'luk teklif

A Bola sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Porto forması giyen Cezayirli sol kanat oyuncusu Yacine Brahimi için teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Brahimi'ye 3 milyon Euro'luk teklif

Haberde Fenerbahçe'nin Brahimi için 3 milyon Euro teklif edeceği yazıldı.

Fenerbahçe'den Brahimi'ye 3 milyon Euro'luk teklif

Ayrıca Fenerbahçe'nin Yacine Brahimi'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Brahimi'ye 3 milyon Euro'luk teklif

Brahimi'nin ismi daha önce İspanyol ekibi Sevilla ile anılmış ancak Sevilla'nın Brahimi'nin ücretini karşılayamayacağı için 29 yaşındaki oyuncunun Porto ile olan sözleşmesi bu sezon sona erdi.

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