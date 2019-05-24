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Fenerbahçe'den Brahimi'ye 3 milyon Euro'luk teklif
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda aldığı kötü sonuçlarla sarı lacivertli taraftarlarda büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Portekiz basınında yer alan habere göre Kanarya, Porto'nun yıldız futbolcusu Yacine Brahimi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
24 Mayıs 2019 Cuma 17:04 Güncelleme: 24.05.2019 17:20
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A Bola sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Porto forması giyen Cezayirli sol kanat oyuncusu Yacine Brahimi için teklif yapmaya hazırlanıyor.
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Brahimi'nin ismi daha önce İspanyol ekibi Sevilla ile anılmış ancak Sevilla'nın Brahimi'nin ücretini karşılayamayacağı için 29 yaşındaki oyuncunun Porto ile olan sözleşmesi bu sezon sona erdi.
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