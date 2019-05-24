Fenerbahçe'den Brahimi'ye 3 milyon Euro'luk teklif

Brahimi'nin ismi daha önce İspanyol ekibi Sevilla ile anılmış ancak Sevilla'nın Brahimi'nin ücretini karşılayamayacağı için 29 yaşındaki oyuncunun Porto ile olan sözleşmesi bu sezon sona erdi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ YILDIZLARI! HABER İÇİN TIKLAYIN...