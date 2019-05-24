Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması - Fotomaç
24 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin genç futbolcu Eljif Elmas'ın talipleri her geçen gün artıyor. İtalya'dan Napoli ve Inter'in transfer listesinde olduğu iddia edilen Eljif'in menajeri Peter Tomovski'den transfer açıklaması geldi. İşte tüm detaylar...
24 Mayıs 2019 Cuma 16:15
Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken ve Avrupa kulüplerinin radarında olan Eljif Elmas için menajeri Petar Tomovski açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması

İtalyan basınına konuşan Petar Tomovski, Eljif'in Serie A'da oynayabilecek bir futbolcu olduğunu belirterek Avrupa'nın farklı ülkelerinden de teklifler aldıklarını doğruladı.

Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin transfere kaynak yaratma adına satmayı planladığı Eljif Elmas hakkında menajeri Petar Tomovski, İtalyan basınından Calciomercato'ya şu açıklamaları yaptı:

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Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması

"Manchester City, Gladbach ve Dortmund beni aradı. Hepsi izlemiş ve etkilenmiş."

Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması

"Eljif şu anda İtalya'da forma giyebilecek durumda. Serie A'ya çok uygun. Inter Başkanı da Eljif için Pandev'i arayıp bilgi almış."

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