Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin genç futbolcu Eljif Elmas'ın talipleri her geçen gün artıyor. İtalya'dan Napoli ve Inter'in transfer listesinde olduğu iddia edilen Eljif'in menajeri Peter Tomovski'den transfer açıklaması geldi. İşte tüm detaylar...

24 Mayıs 2019 Cuma 16:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





