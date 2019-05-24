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Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması
Fenerbahçe'nin genç futbolcu Eljif Elmas'ın talipleri her geçen gün artıyor. İtalya'dan Napoli ve Inter'in transfer listesinde olduğu iddia edilen Eljif'in menajeri Peter Tomovski'den transfer açıklaması geldi. İşte tüm detaylar...
24 Mayıs 2019 Cuma 16:15
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Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken ve Avrupa kulüplerinin radarında olan Eljif Elmas için menajeri Petar Tomovski açıklamalarda bulundu.
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İtalyan basınına konuşan Petar Tomovski, Eljif'in Serie A'da oynayabilecek bir futbolcu olduğunu belirterek Avrupa'nın farklı ülkelerinden de teklifler aldıklarını doğruladı.
Fenerbahçe'nin transfere kaynak yaratma adına satmayı planladığı Eljif Elmas hakkında menajeri Petar Tomovski, İtalyan basınından Calciomercato'ya şu açıklamaları yaptı: