Fenerbahçeden bomba karar! Comolliye büyük şok... - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'den bomba karar! Comolli'ye büyük şok...

2019'dan her şey bambaşka olacak... Fenerbahçe'de yeni yılla birlikte Fransız sportif direktörün, Samandıra'da uyguladığı kurallar sona erecek.

1 Ocak 2019 Salı, 13:15:34 Güncelleme: 13:17:51
Fenerbahçeden bomba karar! Comolliye büyük şok...

Fenerbahçe'de yeni yılla birlikte Sportif Direktör Damien Comolli'nin kanunları da değişiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeden bomba karar! Comolliye büyük şok...

Sezon başı göreve gelen Fransız futbol adamı, Samandıra'da köklü değişikliklere gitmişti.

Fenerbahçeden bomba karar! Comolliye büyük şok...

Yıllardır devam eden işleyişin aksine yapılan bu değişiklikler futbolcular başta olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekmişti.

Fenerbahçeden bomba karar! Comolliye büyük şok...

Tesislerdeki bu değişiklikler takımın dengesini bozmuş ve sonuçlara da yansımıştı.

Fenerbahçeden bomba karar! Comolliye büyük şok...

YENİ YILA YENİ OPERASYON
Ligin son iki haftasında yapılan görev değişikliği sonrası yeni yapılanmaya gidilse de gerçek değişiklik yeni yılla birlikte yaşanacak.

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