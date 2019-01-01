Fenerbahçeden bomba karar! Comolliye büyük şok... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den bomba karar! Comolli'ye büyük şok...
2019'dan her şey bambaşka olacak... Fenerbahçe'de yeni yılla birlikte Fransız sportif direktörün, Samandıra'da uyguladığı kurallar sona erecek.
1 Ocak 2019 Salı, 13:15:34
Güncelleme: 13:17:51
Fenerbahçe'de yeni yılla birlikte Sportif Direktör Damien Comolli'nin kanunları da değişiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon başı göreve gelen Fransız futbol adamı, Samandıra'da köklü değişikliklere gitmişti.
Yıllardır devam eden işleyişin aksine yapılan bu değişiklikler futbolcular başta olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekmişti.
Tesislerdeki bu değişiklikler takımın dengesini bozmuş ve sonuçlara da yansımıştı.
YENİ YILA YENİ OPERASYON
Ligin son iki haftasında yapılan görev değişikliği sonrası yeni yapılanmaya gidilse de gerçek değişiklik yeni yılla birlikte yaşanacak.