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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi
Yeni sezonda en az 10 futbolcusuyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin yerlerini doldurmak için çalışmalar devam ediyor. Genç yeteneği Eljif Elmas'ı yüksek bonservis bedeliyle Avrupa'ya gönderme planları yapan sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Tolgay Arslan ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
14 Haziran 2019 Cuma 10:59
Güncelleme: 14.06.2019 10:59
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Yaz döneminde 11, ara dönemde 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı.
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Sözleşmesi biten 9 oyuncudan Neustadter, Valbuena, Soldado, Şener ve İsmail takımdan ayrıldı.
Skrtel'le görüşmeler sürse de Slovak stoper de adım adım Kadıköy'den uzaklaşıyor...
"Önceliğim Fenerbahçe" diyen Volkan Demirel'in ise bir sezon daha takımda kalması bekleniyor.
Sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Tolga konusunda son sözü Ersun Yanal söyleyecek.