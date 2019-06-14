Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Yeni sezonda en az 10 futbolcusuyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin yerlerini doldurmak için çalışmalar devam ediyor. Genç yeteneği Eljif Elmas'ı yüksek bonservis bedeliyle Avrupa'ya gönderme planları yapan sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Tolgay Arslan ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

14 Haziran 2019 Cuma 10:59 Güncelleme: 14.06.2019 10:59
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Yaz döneminde 11, ara dönemde 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Sözleşmesi biten 9 oyuncudan Neustadter, Valbuena, Soldado, Şener ve İsmail takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Skrtel'le görüşmeler sürse de Slovak stoper de adım adım Kadıköy'den uzaklaşıyor...

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

"Önceliğim Fenerbahçe" diyen Volkan Demirel'in ise bir sezon daha takımda kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Tolga konusunda son sözü Ersun Yanal söyleyecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN