Fenerbahçede Slimani için iki isimle yollar ayrılıyor! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Slimani için iki isimle yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe'de Slimani transferi sonrası iki isimle yolların ayrılmasına karar verildi
14 Ağustos 2018 Salı, 15:35:31
Güncelleme: 15:37:16
Fenerbahçe'de Slimani için iki isimle yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe'de tüm camianın gözü bu akşam oynanacak Benfica mücadelesinde.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Slimani için iki isimle yollar ayrılıyor!
Sportif direktör Damien Comolli ise dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor..
Fenerbahçe'de Slimani için iki isimle yollar ayrılıyor!
Sarı-lacivertliler, Finansal Fair Play anlaşması gereğince transferde sadece oyuncu satışından elde ettiği geliri kullanabiliyor..
Fenerbahçe'de Slimani için iki isimle yollar ayrılıyor!
Fernandao'nun satışından kazanılan para sayesinde Andre Ayew ve Barış Alıcı, UEFA listesine bildirildi. Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu dışarıda kaldı..
Fenerbahçe'de Slimani için iki isimle yollar ayrılıyor!
Son olarak İslam Slimani'yi kadrosuna katan Kanarya'nın Cezayirli yıldızı listeye eklemesi için satış yapması şart. Üstelik bir de stoper transferi bekleniyor. .
Fenerbahçe'de Slimani için iki isimle yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe'nin gözden çıkarttığı isimlerin Ozan Tufan ve Salih Uçan olduğu kaydedildi. Bu ikili, forma rekabetinde Mehmet Topal, Josef, Eljif Elmas ve Mehmet Ekici'nin gerisinde kaldı..
Fenerbahçe'de Slimani için iki isimle yollar ayrılıyor!
Ozan için İspanyol takımlarının devrede olduğu öğrenildi. Salih için ise İtalya'dan teklif bekleniyor. Comolli, bu ikiliden 5 milyon euroluk gelir elde etmenin hayalini kuruyor..