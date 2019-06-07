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Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin yeri doldu! Resmen açıkladılar...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Hatem Ben Arfa bombasının patlattıktan sonra bir isimle daha anlaşma sağladı. Bütün mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçe yönetimi, Hasan Ali'ye İngiltere'den gelen teklif sonrası sol bek arayışlarına girmişti. Sarı-lacivertliler aradığı sol beki buldu.
7 Haziran 2019 Cuma 20:12
Güncelleme: 07.06.2019 20:12
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Fenerbahçe transferde atağa kalktı.
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Birçok isimle temasta olan sarı-lacivertliler transferde bombaları ardı ardına patlatıyor.
Hatem Ben Arfa'yı İstanbul'a getirecek olan Fenerbahçe yönetimi bir isimle daha anlaşma sağladı.
İngiliz ekibi West Ham'ın milli sol bek Hasan Ali'ye yaptığı teklif sonrası sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe aradığı ismi buldu.
İşte transferin detayları...
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın yerini Brayan Vera ile doldurdu.