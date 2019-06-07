Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin yeri doldu! Resmen açıkladılar... - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin yeri doldu! Resmen açıkladılar...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Hatem Ben Arfa bombasının patlattıktan sonra bir isimle daha anlaşma sağladı. Bütün mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçe yönetimi, Hasan Ali'ye İngiltere'den gelen teklif sonrası sol bek arayışlarına girmişti. Sarı-lacivertliler aradığı sol beki buldu.
7 Haziran 2019 Cuma 20:12 Güncelleme: 07.06.2019 20:12
Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin yeri doldu! Resmen açıkladılar...

Fenerbahçe transferde atağa kalktı.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin yeri doldu! Resmen açıkladılar...

Birçok isimle temasta olan sarı-lacivertliler transferde bombaları ardı ardına patlatıyor.

Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin yeri doldu! Resmen açıkladılar...

Hatem Ben Arfa'yı İstanbul'a getirecek olan Fenerbahçe yönetimi bir isimle daha anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin yeri doldu! Resmen açıkladılar...

İngiliz ekibi West Ham'ın milli sol bek Hasan Ali'ye yaptığı teklif sonrası sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe aradığı ismi buldu.

İşte transferin detayları...

Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin yeri doldu! Resmen açıkladılar...

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın yerini Brayan Vera ile doldurdu.

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