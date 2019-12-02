Fenerbahçe'de hakem isyanı başka boyuta taşındı! 3 kritik soru



Bir hafta önce oynanan Yeni Malatya maçında Emre Belözoğlu'nun kaçırdığı penaltıda kale çizgisini terk eden Farnolle'ye bir şey denmezken, Altay'ın kurtardığı atışın VAR incelemesi sonucu iptal edilmesi açık bir 'çifte standart' olarak değerlendirildi.



