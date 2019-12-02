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Fenerbahçe'de hakem isyanı başka boyuta taşındı! 3 kritik soru
Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Göztepe deplasmanındaki hakem kararlarını eleştiren sarı-lacivertliler maç sonunda üst üste açıklamalarda bulunarak tepkisini dile getirmişti. Fenerbahçe'de hakem isyanı başka bir boyuta taşındı ve 3 kritik soru hazırlandı. Sarı-lacivertliler bu sorulara cevap bekliyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve 3 kritik soru...
2 Aralık 2019 Pazartesi 07:32
Güncelleme: 02.12.2019 07:32
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Fenerbahçe'deGöztepe deplasmanındaki hakem yönetimi ve VAR uygulamalarına tepki sürüyor.
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Bir hafta önce oynanan Yeni Malatya maçında Emre Belözoğlu'nun kaçırdığı penaltıda kale çizgisini terk eden Farnolle'ye bir şey denmezken, Altay'ın kurtardığı atışın VAR incelemesi sonucu iptal edilmesi açık bir 'çifte standart' olarak değerlendirildi.
Deplasmanda 1-0 kaybedilen Kayseri maçındaki yönetimden de memnun olmayan sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçındaki kural hatası itirazının reddedilmesini de not etmişti.
KİMSENİN KOBAYI DEĞİLİZ Yönetimin rutinleşen hakem hatalarıyla ilgili bu hafta sert bir açıklama yapabileceği belirtiliyor. Başkan Vekili Semih Özsoy, TFF ve gerekli mercilerle gerekirse iletişim kurabileceklerini belirterek, "Alanya maçı ile başlayan süreçte neredeyse artık kobay gibi kullanılmaya başlandık.
Yapılan yanlışlar hep bizde yapılıyor. Hakemlerin puan kayıplarımızda çok etkisi olmaya başladı.