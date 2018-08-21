Fenerbahçede Giuliano transferinin perde arkası!

Fenerbahçe'nin, Giuliano'nun satışı için Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü ile cuma günü başladığı görüşmelerin akşam saatlerinde olumlu sonuçlandığı ve tarafların 10.5 milyon Euro karşılığında transferin noktalanması için anlaşma sağladığı öğrenildi.