Fenerbahçede Giuliano transferinin perde arkası!

Fenerbahçe'nin, Giuliano'nun satışı için Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü ile cuma günü başladığı görüşmelerin akşam saatlerinde olumlu sonuçlandığı ve tarafların 10.5 milyon Euro karşılığında transferin noktalanması için anlaşma sağladığı öğrenildi.
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Fenerbahçe'de Giuliano transferinin perde arkası!
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SABAH'ın haberine göre oyuncuya bilgi, anlaşma sağlandıktan sonra Malatya'da kamptayken verildi.
Fenerbahçe'de Giuliano transferinin perde arkası!
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Brezilyalı yıldıza, "Biz Al Nassr kulübü ile anlaşma sağladık. Sen de yetkilileriyle görüş ve transferi noktalayalım" denildi.
Fenerbahçe'de Giuliano transferinin perde arkası!
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Giuliano, kendisinden habersiz transferin sonuçlanmasına bir nebze bozulurken, ilk başta İstanbul'dan ayrılmaya olumsuz baktı.
Fenerbahçe'de Giuliano transferinin perde arkası!
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DEĞİŞİKLİK AİLEMİ ETKİLİYOR
Brezilyalı yıldız, "İstanbul'da mutluyum. Ailem burada olmaktan memnun. Kızımın okulu var.